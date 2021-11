'Show Me The Money 10': Lộ diện 6 ứng cử viên vô địch

Nếu Rap Việt đang trải qua 3 tập thành công thì Show Me The Money - show rap nổi tiếng toàn cầu của M-net, Hàn Quốc cũng đã đến mùa thứ 10 với 5 tập phát sóng, nhận được nhiều sự quan tâm và chú ý của khán giả Việt. Sau đây là 5 ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị quán quân Show Me The Money 10:

Show Me The Money năm nay cực kỳ hấp dẫn

1. Mudd The Student

Không chỉ riêng Show Me The Money 10 mà từ các mùa về trước, chắc chắn chưa có một thí sinh 'độc' và 'dị' như Mudd The Student. Anh chàng có vẻ ngoài như nhạc sĩ đồng quê lại mang trong một bộ óc sáng tác thiên tài với những cú nhả flow cực dị, được giám khảo đánh giá mang tâm hồn tựa như Picasso. Mudd The Student cũng là thí sinh được 4 team producer thèm khát nhất nhưng rốt cuộc, vì muốn phá vỡ khuôn khổ của bản thân nên Mudd The Student đã lựa chọn team mang mong cách đa sắc là Gray và Song Mino.