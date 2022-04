Shophouse nghỉ dưỡng giá 20 tỷ đồng có tỷ lệ giao dịch cao

Shophouse giá 20 tỷ đồng bán chạy

Báo cáo mới công bố của DKRA Việt Nam cho thấy, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đã có dấu hiệu hồi phục, tăng trưởng trong quý I.

Trong 3 tháng đầu năm, loại hình biệt thự nghỉ dưỡng ghi nhận 12 dự án mở bán mới, cung cấp ra thị trường 1.020 căn, bằng 59% so với quý trước nhưng tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tiêu thụ trên nguồn cung mới đạt 57%, bằng 46% của quý IV/2021 nhưng tăng gấp 2 - 3 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Nguồn cung và lượng tiêu thụ biệt thự nghỉ dưỡng trong quý vừa qua chủ yếu tập trung vào tháng 3. Đáng chú ý, Thanh Hóa và Hòa Bình trong 2 năm gần đây trở thành tâm điểm dẫn dắt thị trường biệt thự nghỉ dưỡng khi liên tục ghi nhận nguồn cung và lượng tiêu thụ đứng đầu cả nước.