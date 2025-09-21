Shop online đu trend bán đồng phục của 'tổng tài'

Những ngày qua, thông tin con trai chủ quán cà phê ở Hà Nội bị người đi cùng "tổng tài" đánh gây xôn xao dư luận. Trên mạng xã hội, các clip đóng tình huống "tổng tài" phẩy tay ra hiệu trở thành "hot trend" được nhiều người quan tâm.

Ăn theo sự kiện này, nhiều người bán hàng online đã tranh thủ tung khuyến mãi out fit của "tổng tài". Cụ thể, những người bán hàng online liên tục livestream mở khuyến mãi bán áo, quần, thắt lưng, bóp cầm tay, giày giống hệt như quần áo của "tổng tài".