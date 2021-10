Shop mỹ phẩm nghi bán hàng fake khiến da khách 'toang' hết hồn

Bắt đầu từ bài đăng của một người dùng phát hiện tem trên sản phẩm mua từ chỗ T có vấn đề nên đã nhắn tin hỏi T. Dù được T. trấn an nhưng người dùng này vẫn nghi ngờ và quyết định nhắn hỏi công ty phân phối chính thức của sản phẩm đó tại Việt Nam. Kết quả là công ty xác nhận tem dán trên sản phẩm mà T. cung cấp cho khách hàng là tem giả, hoàn toàn không trùng khớp với tem độc quyền của hãng.



Tiếp đến là tuýp kem Tretinoin 0,1% của thương hiệu Obagi. Được biết Công ty TNHH XNK Dương Minh là nơi phân phối độc quyền của Obagi tại Việt Nam nhưng khi được người dùng chất vấn sản phẩm không có tem chống giả, T. hồn nhiên giải thích rằng sản phẩm nằm trong lô hàng bị nhãn dán thiếu tem. Khi người dùng liên lạc với công ty Dương Minh, họ khẳng định sản phẩm được đề cập đến không do họ nhập khẩu và phân phối, lý do vì sản phẩm này thiếu nhãn phụ và tem chống hàng giả của Bộ Công an



Trên trang web chính thức, công ty Dương Minh cũng đăng tải ảnh chụp tem chính thức của công ty. Sản phẩm thật phải luôn có niêm phong, tem phụ tiếng việt và tem chống hàng giả đảm bảo 3 yếu tố: Tem chống giả bởi Bộ Công An, Tên công ty Dương Minh phân phối độc quyền và Mã QR Code

Ngoài ra, về mẫu tem mới của công ty Dương Minh có những thay đổi sau:

1. Tem có màu xanh dương với logo và mã QR code theo bố cục như hình bên dưới. Tem có chữ DƯƠNG MINH thay thế cho chữ Obagi Medical ở mẫu cũ.

2. Tem có kèm theo mã QR code. Khi khách hàng quét mã sẽ dẫn về website data.chonghanggia.vn của Bộ Công An để xác thực rồi sẽ tự động chuyển về website obagimedical.com.vn.

3. Nhờ áp dụng "công nghệ nước" nên khi truy xuất, chỉ cần thoa một chút nước lên bề mặt nơi cần kiểm tra, logo Dương Minh sẽ hiện lên và sau khi khô thì bề mặt tem sẽ trở lại như ban đầu.

Người dùng 2

Một người dùng khác cũng đăng tải tố cáo T. bán cho cô sản phẩm SkinCeuticals không chất lượng vì khi so sánh với cùng sản phẩm là chai serum Discoloration Defense mua từ một shop khác thì thấy rõ sự khác biệt: