SHOCK: Nam diễn viên H.A bị bạn thân cũ tung clip dùng chất cấm?

Nhiều người tỏ ra hoang mang bởi từ trước đến nay, ngoài ồn ào hậu ly hôn với vợ cũ thì nam diễn viên không có mấy điều tiếng. Hình ảnh không đẹp đẽ về diễn viên H.A khiến nhiều người tỏ ra thất vọng về nam diễn viên đình đám này.

Tuy nhiên, tất cả chỉ là thông tin một chiều. Hiện, nam diễn viên H.A vẫn chưa có bất cứ phản hồi nào về thông tin này.