Shipper giao đồ ăn 'đứng hình' nhận dòng tin nhắn từ khách nữ

Nghề shipper gian khổ trăm bề nhưng nào ai có biết. Không chỉ chạy hì hục ngoài đường suốt ngày, thành thạo kỹ năng sử dụng Google Maps mà đôi khi, những người làm nghề giao đồ ăn còn gặp 1001 câu chuyện "dở khóc dở cười" với khách hàng.

Như mới đây, một anh shipper đăng clip lên TikTok chia sẻ tình huống "khó đỡ" mà mình vừa trải qua với một vị khách nữ. Video nhanh chóng lên top xu hướng với gần nửa triệu lượt xem và 50k lượt thích.