Shin Tae-yong sẵn sàng trở lại dẫn dắt đội tuyển Indonesia

HLV Shin Tae-yong đã công khai bày tỏ mong muốn trở lại dẫn dắt đội tuyển Indonesia. Người hâm mộ Garuda rất mong chiến lược gia người Hàn Quốc trở lại sau khi tuyển Indonesia không thể giành vé tham dự World Cup 2026.

Shin Tae-yong đã công khai bày tỏ mong muốn trở lại dẫn dắt tuyển Indonesia. Chiến dịch của đội tuyển Indonesia đã dừng lại ở vòng loại thứ tư (play-off) World Cup 2026 khu vực châu Á sau những 2 trận thua 2-3 trước Saudi Arabia và 0-1 trước Iraq. Kết quả này dẫn đến việc Patrick Kluivert bị sa thải khỏi vị trí HLV trưởng, tiếp theo là toàn bộ ban huấn luyện của HLV người Hà Lan cũng bị sa thải.

Sau khi Patrick Kluivert bị liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) sa thải, Shin Tae-yong đã trở thành ứng cử viên được đề cử rộng rãi, bao gồm cả cựu Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan, còn được gọi là Iwan Bule. Người đàn ông từng giữ chức Chủ tịch PSSI giai đoạn 2019-2023 từng tuyển dụng ông Shin Tae-yong vào năm 2020. Bây giờ, ông tiếp tục đề xuất với PSSI, hiện do Erick Thohir làm chủ tịch, tái bổ nhiệm Shin Tae-yong dẫn dắt tuyển Indonesia.