Shin Si Ah – Bông hoa đa diện của điện ảnh Hàn Quốc

Hành trình hóa thân của một gương mặt điện ảnh đa sắc

Giữa một thế giới giải trí đầy cạnh tranh, hiếm có màn chào sân nào để lại dấu ấn mạnh mẽ như Shin Si Ah – tân binh từng khuấy đảo màn ảnh với The witch và Resident playbook. Vẻ ngoài thanh thuần cùng diễn xuất đầy nội lực khiến cô trở thành hiện thân sống động cho hình ảnh “nữ diễn viên đa diện” - đúng như lời đạo diễn Park Hoon Jung từng nói.

Shin Si Ah sinh ngày 12 tháng 5 năm 1998 tại Hàn Quốc. Khác với nhiều nghệ sĩ chọn cho mình một nghệ danh đặc biệt, cô giữ nguyên tên thật – Shin Si Ah – như một phần trong trẻo, nguyên bản nhất của bản thân khi bước vào làng giải trí.

Trước khi “rẽ hướng” sang diễn xuất, cô từng mơ ước trở thành một biên tập viên thời trang. Nhưng rồi, vào năm nhất trung học, một đêm xem nhạc kịch Carmen đã khiến trái tim cô rung lên những nhịp đầu tiên với sân khấu. Từ đó, giấc mơ làm diễn viên nhen lên và lớn dần theo năm tháng.

Từ đó, Shin Si Ah miệt mài theo đuổi đam mê bằng cách xem trung bình bốn vở nhạc kịch mỗi tuần trong suốt hai năm. Cô đặt mục tiêu vào Đại học Hanyang, chuyên ngành Sân khấu – Điện ảnh, và đã đỗ vào trường năm 2018, sau đó tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân.

Khởi đầu của Shin Si Ah khá khiêm tốn. Năm 2018, cô có vai diễn đầu tiên trong web-drama My love dog boyfriend, tiếp đến là When two male friends fight over me và phim ngắn Prasad năm 2019. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất đến vào năm 2022, khi cô vượt qua 1.408 thí sinh trong buổi tuyển vai cho The Witch: Part 2. The Other One. Đây không chỉ là buổi thử vai đầu tiên trong đời, mà còn là lần đầu tiên cô đối mặt với sự kỳ vọng và áp lực ở một quy mô quá lớn.

Ánh nhìn sắc lạnh và sự ngây thơ - Một nữ diễn viên của những đối cực

Đạo diễn Park Hoon Jung kể rằng ông bị thu hút bởi gương mặt có thể hoá thân thành nhiều trạng thái khác nhau của Shin Si Ah. Cô phù hợp tuyệt đối với vai diễn của một nhân vật bí ẩn, mạnh mẽ nhưng lại trong sáng như một sinh vật vừa chào đời. Để thể hiện nhân vật này, Shin Si Ah tập trung vào việc “rũ bỏ” cảm xúc của bản thân, để nhập vai một người chưa từng trải qua cuộc sống. Cô dùng ánh mắt và biểu cảm gương mặt làm công cụ chính để truyền tải thế giới nội tâm nhân vật.

Một trong những khoảnh khắc khó quên nhất trên màn ảnh của Shin Si Ah là cảnh cô bước chân trần trên nền tuyết trắng. Cảnh phim ấy vốn không nằm trong kịch bản, nhưng khi tuyết bất ngờ rơi, đạo diễn Park Hoon Jung đã để cô diễn theo cảm xúc tự nhiên. Đó không chỉ là lần đầu tiên trong đời cô chạm chân trần lên tuyết thật – mà còn là giây phút diễn xuất và đời thực giao thoa hoàn hảo. Cái lạnh, sự run rẩy, và ánh mắt của nhân vật – tất cả đều là cảm xúc thật của Shin Si Ah.

Sau thành công của The Witch: Part 2. The Other One, cô tiếp tục để lại dấu ấn trong The old woman with the knife – bộ phim hành động giật gân được lựa chọn trình chiếu tại Liên hoan phim Berlin lần thứ 75. Cùng lúc, cô xuất hiện trong bộ phim truyền hình ăn khách Resident playbook – ngoại truyện của series đình đám Hospital playlist – và thêm một lần nữa chinh phục khán giả truyền hình.

Giống như nhiều diễn viên thực lực khác, Shin Si Ah chọn cho mình một con đường diễn xuất nghiêm túc và bền bỉ. Khi vào vai trong The witch 2, cô đã tự xây dựng tiểu sử nhân vật, viết lại dòng suy nghĩ nội tâm trong từng cảnh phim. Cô quay video tập luyện bằng điện thoại để quan sát biểu cảm, tìm cách thể hiện cảm xúc bằng ánh mắt, hơi thở – thay vì chỉ dựa vào lời thoại.

Lần đầu bước vào phim trường lớn, cô không khỏi lo lắng vì thiếu kinh nghiệm. Nhưng sự hướng dẫn tận tình của các tiền bối như Kim Da Mi, Park Eun Bin, Jin Goo – và đặc biệt là niềm tin mà đạo diễn Park Hoon Jung dành cho cô – đã tiếp thêm cho Shin Si Ah sự vững vàng, để từng bước hóa thân trọn vẹn vào thế giới điện ảnh.

Một tân binh thực thụ và những bước chân chạm đến vinh quang

Ngay cả trước khi The witch 2 ra mắt, Shin Si Ah đã được tạp chí điện ảnh Cine 21 chọn là “Nữ diễn viên mới đáng chờ đợi nhất năm 2021”. Sau đó, cô lần lượt được trao giải Rising Star tại Marie Claire Asia Star Awards 2022 và “Nữ diễn viên mới xuất sắc” tại Asia Model Awards cùng năm. Ngoài ra, cô còn được đề cử hạng mục “Nữ diễn viên mới xuất sắc” tại các giải thưởng danh giá như Chunsa Film Art Awards, Grand Bell Awards và Blue Dragon Film Awards.

Bên cạnh diễn xuất, Shin Si Ah còn là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu. Cô từng xuất hiện trong quảng cáo mỹ phẩm, vào vai cô giáo dạy múa ba lê, và làm mẫu cho thương hiệu Fossula. Sau The Witch 2, cô được chọn làm người mẫu cho các chiến dịch của Diponde, Coca-Cola và thương hiệu thời trang MONGDOL.

Shin Si Ah là minh chứng cho một hành trình bền bỉ, nơi đam mê được nuôi dưỡng bằng sự kiên trì và khát khao không ngừng vươn lên. Từ một cô gái nhút nhát, chỉ biết tìm thấy mình trong âm nhạc, đến một “tân binh quái vật” khiến điện ảnh Hàn Quốc phải chú ý. Hành trình ấy là câu chuyện đẹp về một ngôi sao đang tự mình khắc họa bản sắc, không chỉ bằng tài năng mà còn bằng trái tim nguyên vẹn với nghề.