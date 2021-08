Shark Long troll Phương Oanh khi phát hiện cô 'quẩy đục nước'

Mới đây, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Phương Oanh tự quay tự nhảy "freestyle" trên nền nhạc ca khúc tiếng Hoa. Khác hẳn với một vai diễn Nam cứng rắn, lạnh lùng trên phim, Phương Oanh lại "quẩy tới bến" khoe trọn vẻ sexy, quyến rũ qua từng động tác vũ đạo.

Your browser does not support the video tag.

Tuy nhiên, sau khi đoạn clip lên sóng, cộng đồng mạng đã có những ý kiến trái chiều.

Người khen Phương Oanh chẳng khác nào idol Kpop nhưng ngược lại cũng có bình luận cho rằng những vũ đạo mà cô thể hiện đã phần nào làm mất hình tượng. Có netizen còn khuyên nhủ không nên để cho "Shark" Long (Mạnh Trường) xem được.