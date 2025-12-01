Shark Bình vướng lùm xùm tiền ảo; đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền phức tạp

Shark Bình vướng lùm xùm tiền ảo AntEX

Ông Nguyễn Hòa Bình, được biết đến với biệt danh Shark Bình, là một doanh nhân nổi danh trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam.

Bên cạnh những thành tựu, hành trình của Shark Bình cũng không thiếu những dự án thất bại. Nhiều ý tưởng "của nhà trồng được" trong hệ sinh thái của ông đã không thể trụ vững trên thị trường cạnh tranh khốc liệt.

Gần đây, ông Bình vướng vào một vụ việc gây chú ý liên quan đến dự án tiền ảo AntEX.

