Shark Bình vừa bị bắt là ai?

Chiều 14/10, Công an thành phố Hà Nội công bố thông tin về vụ án liên quan ông Nguyễn Hòa Bình, 44 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn NextTech, theo VnExpress.
Việc công bố diễn ra sau 8 ngày từ khi nhiều công an liên tục xuất hiện ở tòa nhà số 18 phố Tam Trinh, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội - trụ sở của Công ty NextTech, chiều tối 6/10. Trong tối muộn 7/10, hàng chục thùng tài liệu dán giấy niêm phong được chuyển lên xe tải, mang đi. Ngày 8/10, công an tiếp tục đến trụ sở NextTech.
Đầu tháng 10, tại cuộc họp báo của Bộ Công an, Phó giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Long cho biết đã tiếp nhận phản ánh về dự án tiền ảo blockchain AntEx liên quan Shark Bình qua truyền thông. Ông Long chưa thông tin về kết quả xác minh song cho hay một nhà đầu tư trú tại tỉnh Ninh Bình đã gửi đơn trình báo về khoản đầu tư 2.000 USD (khoảng 47 triệu đồng) và đã bị mất sạch.
Shark Bình là ai, cuộc sống và sự nghiệp trước khi bị bắt
Sinh năm 1981 tại Hà Nội, Nguyễn Hòa Bình được biết đến là một trong những doanh nhân công nghệ tiêu biểu của thế hệ tiên phong tại Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội, ông tiếp tục theo học thạc sĩ ngành Tin học đô thị tại Đại học Osaka (Nhật Bản).
Theo Người đưa tin, Năm 19 tuổi, Nguyễn Hòa Bình sáng lập Công ty PeaceSoft - doanh nghiệp phần mềm chuyên phát triển các sản phẩm cho thị trường trong nước. Đây là nền tảng hình thành hệ sinh thái NextTech - “đế chế công nghệ”. Hơn hai thập kỷ qua, ông Bình kiên trì xây dựng và mở rộng NextTech với hàng chục công ty hoạt động trong các lĩnh vực thương mại điện tử, logistics, fintech…
Không chỉ là doanh nhân khởi nghiệp, Shark Bình còn trở nên quen thuộc với công chúng khi tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam từ mùa 3 (2019), phát sóng trên VTV. Với phong cách thẳng thắn, những nhận xét sắc sảo và loạt phát ngôn như “ngáo giá”, “long mạch” từng gây bão mạng xã hội, ông nhanh chóng trở thành một trong những “cá mập” nổi bật nhất của chương trình.
Hôn nhân của Shark Bình và diễn viên Phương Oanh
Sau khi ly hôn người vợ đầu - bà Đào Lan Hương, bên cạnh sự nghiệp kinh doanh, shark Bình còn nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng bởi cuộc hôn nhân lần 2 với nữ diễn viên Phương Oanh.
Tháng 6/2023, cặp đôi chính thức đăng ký kết hôn sau thời gian công khai mối quan hệ. Đến tháng 7/2024, lễ ăn hỏi được tổ chức tại quê nhà Ninh Bình của Phương Oanh trong không khí ấm cúng, có sự tham dự của hai bên gia đình và bạn bè thân thiết. Cùng năm, họ chào đón cặp song sinh, đánh dấu bước ngoặt lớn trong hành trình làm cha mẹ.
Sau khi lập gia đình, Shark Bình và Phương Oanh thường xuyên chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc bên nhau — từ các chuyến du lịch nước ngoài, sự kiện giải trí, hoạt động doanh nghiệp cho đến những khoảnh khắc đời thường bên các con. Diễn viên Hương vị tình thân cũng nhanh chóng trở lại với công việc, tham gia nhiều dự án mới và giữ phong thái tự tin, rạng rỡ trước truyền thông.
Thỉnh thoảng, cặp đôi vướng một số tin đồn liên quan đến đời sống riêng. Trong đó, đáng chú ý là thông tin cho rằng Phương Oanh được chồng chu cấp “tiền tỉ tiêu vặt mỗi tháng” nếu ở nhà làm nội trợ. Trước tin đồn này, nữ diễn viên đã lên tiếng phủ nhận, khẳng định đây là thông tin bịa đặt. Doanh nhân Nguyễn Hòa Bình cũng bác bỏ, cho biết không có chuyện chu cấp tiền tỉ hằng tháng cho vợ.