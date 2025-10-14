Shark Bình vừa bị bắt là ai?

Không chỉ là doanh nhân khởi nghiệp, Shark Bình còn trở nên quen thuộc với công chúng khi tham gia chương trình S hark Tank Việt Nam từ mùa 3 (2019), phát sóng trên VTV. Với phong cách thẳng thắn, những nhận xét sắc sảo và loạt phát ngôn như “ngáo giá”, “long mạch” từng gây bão mạng xã hội, ông nhanh chóng trở thành một trong những “cá mập” nổi bật nhất của chương trình.

Theo Người đưa tin , Năm 19 tuổi, Nguyễn Hòa Bình sáng lập Công ty PeaceSoft - doanh nghiệp phần mềm chuyên phát triển các sản phẩm cho thị trường trong nước. Đây là nền tảng hình thành hệ sinh thái NextTech - “đế chế công nghệ”. Hơn hai thập kỷ qua, ông Bình kiên trì xây dựng và mở rộng NextTech với hàng chục công ty hoạt động trong các lĩnh vực thương mại điện tử, logistics, fintech…

Sau khi ly hôn người vợ đầu - bà Đào Lan Hương, bên cạnh sự nghiệp kinh doanh, shark Bình còn nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng bởi cuộc hôn nhân lần 2 với nữ diễn viên Phương Oanh.﻿

Tháng 6/2023, cặp đôi chính thức đăng ký kết hôn sau thời gian công khai mối quan hệ. Đến tháng 7/2024, lễ ăn hỏi được tổ chức tại quê nhà Ninh Bình của Phương Oanh trong không khí ấm cúng, có sự tham dự của hai bên gia đình và bạn bè thân thiết. Cùng năm, họ chào đón cặp song sinh, đánh dấu bước ngoặt lớn trong hành trình làm cha mẹ.

Sau khi lập gia đình, Shark Bình và Phương Oanh thường xuyên chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc bên nhau — từ các chuyến du lịch nước ngoài, sự kiện giải trí, hoạt động doanh nghiệp cho đến những khoảnh khắc đời thường bên các con. Diễn viên Hương vị tình thân cũng nhanh chóng trở lại với công việc, tham gia nhiều dự án mới và giữ phong thái tự tin, rạng rỡ trước truyền thông.

Thỉnh thoảng, cặp đôi vướng một số tin đồn liên quan đến đời sống riêng. Trong đó, đáng chú ý là thông tin cho rằng Phương Oanh được chồng chu cấp “tiền tỉ tiêu vặt mỗi tháng” nếu ở nhà làm nội trợ. Trước tin đồn này, nữ diễn viên đã lên tiếng phủ nhận, khẳng định đây là thông tin bịa đặt. Doanh nhân Nguyễn Hòa Bình cũng bác bỏ, cho biết không có chuyện chu cấp tiền tỉ hằng tháng cho vợ.