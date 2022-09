Shark Bình và 'Quỳnh Búp Bê' công khai đi xem show Trịnh Thăng Bình

Mới đây, trên nền tảng mạng xã hội TikTok bất ngờ xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh Shark Bình tình tứ cùng Phương Oanh đi Đà Lạt xem show Trịnh Thăng Bình. Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ dân mạng.

