Shark Bình nói gì trước khi bị bắt?

Theo tìm hiểu, tối 26/9, Shark Bình xuất hiện trong một buổi trò chuyện trực tuyến, chia sẻ thẳng thắn về bản chất rủi ro của ngành công nghiệp blockchain và tiền mã hóa. Ông Bình cho rằng 99% các dự án tiền số đều thất bại, hoạt động theo mô hình “khởi nghiệp ngược đời”, thiếu ứng dụng thực tiễn và tiềm ẩn rủi ro hệ thống đối với nhà đầu tư lẫn xã hội.

"Công nghệ blockchain là một công nghệ tuyệt vời để làm phức tạp hóa những điều đơn giản. Hầu hết 99% các dự án phát hành coin, crypto là rủi ro mất tiền cao, mất sạch. Rút ruột trong lĩnh vực crypto dễ lắm, hợp pháp luôn. Thậm chí có những trường hợp tự hack để xóa dấu vết", Shark Bình nói trong buổi livestream.

Theo lời Shark Bình, không ít dự án blockchain trên thế giới đã “bốc hơi” hàng chục triệu USD bằng chiêu “tự hack” - tức đội ngũ sáng lập tự dựng kịch bản bị hacker chiếm đoạt kho coin, qua đó hợp thức hóa việc biến mất của tài sản nhà đầu tư.