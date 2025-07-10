Shark Bình kinh doanh gì, giàu có cỡ nào?

Công an vào cuộc xác minh dự án tiền số AntEx

Chiều 6-10, tại buổi họp báo của Bộ Công an, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết cơ quan chức năng đã tiếp nhận đơn trình báo của nhiều người liên quan dự án tiền số AntEx.

Theo ông Long, ngay khi mạng xã hội và báo chí phản ánh về việc nhiều nhà đầu tư mất tiền khi tham gia dự án này, cũng như những tố cáo qua lại giữa ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch Tập đoàn NextTech, và đội ngũ phát triển đồng tiền số AntEx, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc xác minh, nắm tình hình.

Thông tin này tiếp tục thu hút sự chú ý từ công chúng, bởi dự án AntEx từng được quảng bá rầm rộ trong cộng đồng đầu tư tài sản số tại Việt Nam. Việc cơ quan công an chính thức xác nhận đang vào cuộc xác minh khiến dư luận kỳ vọng sẽ sớm làm rõ bản chất vụ việc, bảo vệ quyền lợi người tham gia.

Trong khi đó, Shark Bình, nhân vật được nhắc đến nhiều nhất trong các tranh cãi liên quan AntEx, vẫn xuất hiện công khai và chia sẻ về hành trình kinh doanh cũng như triết lý vượt qua khủng hoảng. Trưa cùng ngày, ông tổ chức buổi livestream trên fanpage cá nhân với chủ đề "Tư duy lãnh đạo trong thời kỳ khó khăn đầy biến động". Buổi phát trực tiếp thu hút hàng ngàn người theo dõi, có thời điểm hơn 5.000 người xem cùng lúc.

Khi được hỏi về cách đối diện với thất bại, ông Bình nói: "Cuộc đời tôi đầy rẫy thất bại. Tôi đã từng mấp mé phá sản đến 5-6 lần trong suốt hơn 20 năm kinh doanh. Mỗi lần như thế, tôi lại học được bài học mới về sự kiên cường".

Ông Bình cho biết khi rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng nhất, việc đầu tiên ông chọn là "bình tĩnh và nghỉ ngơi". "Sau đó, tôi bắt đầu nhìn lại những công thức cơ bản: doanh nghiệp của mình còn hợp thời hay đã hết thời? Cần nghỉ ngơi hay chờ thời?" - ông nói.