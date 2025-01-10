Shark Bình gặp biến lớn, liên tục lên tiếng giải thích về ồn ào liên quan sự nghiệp

Những ngày qua, Shark Bình là cái tên nhận nhiều quan tâm trên mạng xã hội khi thông tin nam doanh nhân từng là “người đỡ đầu” cho dự án tài chính tên A. bất ngờ bị netizen "đào" lại.
Thậm chí trên mạng xã hội còn rò rỉ khoảnh khắc anh chụp ảnh chung cùng một nhân vật nổi tiếng trong giới truyền thông và bị nghi được nhân vật này "mách nước" để quảng bá hình ảnh.
Ngay khi thông tin gây xôn xao, chồng Phương Oanh cũng liên tục có những chia sẻ liên quan đến vụ việc. Mới nhất, vị "cá mập" khẳng định “tôi CHƯA & KHÔNG có ai tư vấn truyền thông cho hết".
“Nhiều người HIỂU LẦM việc bạn H. post ảnh chụp chung khi tôi có việc cá nhân năm 2022 là bạn này có tư vấn truyền thông gì cho tôi. Tấm ảnh này H. chụp với tôi trước đó khá lâu trong một lần tình cờ gặp mặt.
Nay xin khẳng định cho rõ sự thật: xưa nay tôi CHƯA & KHÔNG có ai tư vấn truyền thông hết, luôn luôn là cá nhân tôi tự đứng ra đối diện, xử lý trực tiếp ạ.
Xin trân trọng và hoan hỉ với tất cả mọi người”, nguyên văn chia sẻ của Shark Bình.
Ngoài ra, trong một bài đăng trên trang cá nhân ngày 29/9, nam doanh nhân khẳng định mình bị lừa trong thương vụ với dự án A. Hiên sự việc đang gây chú ý lớn.
Theo tìm hiểu, Shark Bình (tên đầy đủ là Nguyễn Hoà Bình, SN 1981), là một trong những nhân vật khá nổi tại chương trình Shark Tank Việt Nam. Hiện anh đang là chủ tịch một tập đoàn công nghệ cực tên tuổi, sở hữu nhiều thương hiệu công nghệ tiếng tăm trong nước.
Trong một bài chia sẻ trước đó trên Facebook cá nhân, vị "cá mập" 8X từng tiết lộ về xuất thân chả phải dạng vừa.
Anh viết: "Ông nội tôi là Giám đốc Nhà máy dệt Hà Đông những năm 70 - 80 thế kỷ trước. Ông ngoại tôi từng là chủ một hãng xe khách tại thị xã Sơn Tây thời trước giải phóng...". Nghe đến đây thôi, ai cũng phải trầm trồ về gia thế khủng của vị đại gia này rồi.
Về con đường khởi nghiệp, vì đã có "máu" kinh doanh được cha ông truyền lại nên năm 2001, khi mới 19 tuổi, chàng trai trẻ Nguyễn Hoà Bình đã bắt tay viết phần mềm thuê. Lúc ấy, mục tiêu của ông chỉ là kiếm được nhiều dự án, kiếm được nhiều tiền.
Sau 21 năm, hiện vị "cá mập" đã có trong tay gần 20 dịch vụ điện tử hóa hoạt động tại Việt Nam, 8 thị trường khác tại Đông Nam Á và Trung Quốc trong 4 lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ tài chính, dịch vụ hậu cần và đầu tư khởi nghiệp.
Thông tin trên CafeF, hiện tập đoàn công nghệ của anh là nơi cung cấp việc làm cho khoảng 2.500 nhân viên và xử lý sản lượng giao dịch điện tử ước đạt 4 tỷ USD mỗi năm.