Shark Bình gặp biến lớn, liên tục lên tiếng giải thích về ồn ào liên quan sự nghiệp

Những ngày qua, Shark Bình là cái tên nhận nhiều quan tâm trên mạng xã hội khi thông tin nam doanh nhân từng là “người đỡ đầu” cho dự án tài chính tên A. bất ngờ bị netizen "đào" lại.

Thậm chí trên mạng xã hội còn rò rỉ khoảnh khắc anh chụp ảnh chung cùng một nhân vật nổi tiếng trong giới truyền thông và bị nghi được nhân vật này "mách nước" để quảng bá hình ảnh.

Shark Bình lên tiếng về bức ảnh chụp chung với một nhân vật truyền thông.

Ngay khi thông tin gây xôn xao, chồng Phương Oanh cũng liên tục có những chia sẻ liên quan đến vụ việc. Mới nhất, vị "cá mập" khẳng định “tôi CHƯA & KHÔNG có ai tư vấn truyền thông cho hết".

“Nhiều người HIỂU LẦM việc bạn H. post ảnh chụp chung khi tôi có việc cá nhân năm 2022 là bạn này có tư vấn truyền thông gì cho tôi. Tấm ảnh này H. chụp với tôi trước đó khá lâu trong một lần tình cờ gặp mặt.