Shark Bình bị tố ngược, chạy quảng cáo tố ‘thằng em phản bội’

Shark Bình có vai trò gì tại AntEx và câu nói "công an không xử lý được" khiến nhiều người hoài nghi

Sau nhiều ngày đăng bài "bóc phốt" đội ngũ kỹ sư của dự án tiền số AntEx và gọi tên trực tiếp cựu nhân viên, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch Tập đoàn NextTech, bị tố ngược là người trực tiếp chỉ đạo rút thanh khoản, khiến dự án bị sập, nhà đầu tư mất tiền, thông tin trên Báo Thanh Niên cho hay.

"Em đã muốn lên tiếng, nhưng hiểu rằng cả em và anh đều có những sai lầm. Nếu cứ tiếp tục va chạm thì cũng chỉ tổn hại cả đôi bên. Tuy nhiên, áp lực mà anh tạo ra cho em thời gian qua quá lớn. Em không thể tiếp tục im lặng", một tài khoản Facebook tự nhận là người bị Shark Bình "bêu tên" trong những ngày qua, lên tiếng làm rõ vai trò của ông tại dự án.

Người này cho biết đã cùng ông Bình kiếm được 4 triệu USD từ những dự án như Te**, Veri**, Wetra**.

Logo dự án AntEx trước hình ảnh Shark Bình trong buổi livestream ngày 26.9

Liên quan đến dự án AntEx, người này nói Shark chủ động rủ hợp tác, nhờ tìm thêm thành viên. "Vốn góp ban đầu là 5 tỉ, anh góp 2 tỉ và giữ quyền điều hành toàn bộ dự án. Sau khi gọi vốn thành công 4,5 triệu USD, toàn bộ tiền do anh quản lý. Anh đưa kế toán trưởng vào làm giám đốc tài chính của dự án, kiểm soát toàn bộ chi tiêu. Mọi khoản chi đều cần anh phê duyệt, thậm chí chỉ một đồng cũng không ngoại lệ", người này nói thêm và khẳng định vẫn còn giữ email thể hiện rõ các chỉ đạo của Shark Bình.

Trong các bài viết gần đây, Shark Bình luôn khẳng định mình là nạn nhân, việc "rút thảm" là đội ngũ kỹ thuật làm, ông không liên quan. Tuy nhiên, người nhận là CTO (Giám đốc kỹ thuật) của dự án AntEx nói chính ông Bình là người chỉ đạo "xả token" ngay sau khi AntEx đạt đỉnh, có thêm thanh khoản. "Khi đó, anh nói rằng nhà đầu tư đang rất quan tâm, là thời điểm phù hợp để rút thanh khoản", người này kể.