Shark Bình bị bắt: Giàu lên nhờ đâu?

Shark Bình bị bắt: Chấn động giới công nghệ

Chiều 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech.

Shark Bình tên thật là Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech. Biệt danh Shark Bình xuất phát từ vai trò của ông tại chương trình "Shark Tank Việt Nam" (Thương vụ bạc tỷ).

Trong chương trình, các nhà đầu tư lớn, những người có tiềm lực tài chính và kinh nghiệm kinh doanh dày dặn, được gọi là "Shark" (Cá mập). Tên gọi này tượng trưng cho những "thợ săn" sẵn sàng rót vốn và "xâu xé" thị trường. Ông Bình trở thành một trong những nhà đầu tư chính.

Với phong cách thẳng thắn, quyết đoán và những lời khuyên thực tế, ông đã cam kết đầu tư vào hàng loạt startup tiềm năng, tập trung vào lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trong chương trình Shark Tank Việt Nam, Shark Bình gây chú ý bởi triết lý và phong cách ngôn ngữ vô cùng thẳng thắn, đậm chất kinh nghiệm thương trường. Những câu nói của ông nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên diễn đàn mạng.