'Shang Chi and The Legend of the Ten Rings' bất ngờ nhận điểm cao chót vót trên Rotten Tomatoes

Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings - bộ phim siêu anh hùng của Marvel đầu tiên có nhân vật chính là người châu Á đã chính thức chiếu sớm ngày hôm qua và nhận về phản hồi tích cực từ giới phê bình.

Trên Rotten Tomatoes, Shang-Chi and The Legendof the Ten Rings nhận về đánh giá 91/100 điểm. Dù đây chỉ là kết quả ban đầu vì phim chưa chiếu rộng rãi, nhưng nếu điểm số của phim giảm xuống 80/100 hay 70/100 cũng là thành công lớn của Marvel. Nhất là khi họ mạnh dạn làm mới mình với một siêu anh hùng châu Á, cùng một diễn viên chưa có tên tuổi như Simu Liu.

Một số ý kiến đánh giá từ những người xem trước Shang-Chi and The Legendof the Ten Rings: