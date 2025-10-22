Sét đánh trúng sân bóng đá mi ni ở TP HCM, nhiều người hốt hoảng bỏ chạy

22/10/2025 18:00

Khi trận đấu đang diễn ra, bất ngờ sét đánh trúng vào sân bóng, các cầu thủ bỏ chạy.

Vụ việc xảy ra vào tối 21-10 tại một sân bóng đá mi ni tại phường Phú Lợi (TP.HCM), khiến mọi người hoảng sợ bỏ chạy toán loạn, may mắn không có ai bị thương.

Clip ghi lại cảnh sét đánh trúng sân bóng đá.

Theo lời kể của chủ sân bóng, thời điểm trên đang diễn ra giải bóng đá phong trào công nhân - sinh viên. Có tổng cộng 4 đội đang thi đấu trên 2 sân.

Lúc đang đá bóng trời bỗng đổ mưa lớn, các cầu thủ tạm thời vào trú mưa. Khi mưa đã ngớt, các cầu thủ tiếp tục ra sân thi đấu. Lúc này một tiếng sét kèm theo tiếng nổ và tia lửa tóe sáng. Quá hoảng sợ, các cầu thủ và mọi người trong sân bỏ chạy.

Rất may tia sét đánh trúng cột đèn trên sân nên không có ai bị thương.

Chủ sân cũng cho biết, sự cố sét đánh đã làm hư hỏng đường dây điện trên sân và cháy 2 bóng điện.

Theo plo.vn
https://plo.vn/set-danh-trung-san-bong-da-mi-ni-nhieu-nguoi-hot-hoang-bo-chay-post876961.html
Copy Link
https://plo.vn/set-danh-trung-san-bong-da-mi-ni-nhieu-nguoi-hot-hoang-bo-chay-post876961.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Sét đánh trúng sân bóng đá mi ni ở TP HCM, nhiều người hốt hoảng bỏ chạy
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO