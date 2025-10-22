Sét đánh trúng sân bóng đá mi ni ở TP HCM, nhiều người hốt hoảng bỏ chạy

Theo lời kể của chủ sân bóng, thời điểm trên đang diễn ra giải bóng đá phong trào công nhân - sinh viên. Có tổng cộng 4 đội đang thi đấu trên 2 sân.

Lúc đang đá bóng trời bỗng đổ mưa lớn, các cầu thủ tạm thời vào trú mưa. Khi mưa đã ngớt, các cầu thủ tiếp tục ra sân thi đấu. Lúc này một tiếng sét kèm theo tiếng nổ và tia lửa tóe sáng. Quá hoảng sợ, các cầu thủ và mọi người trong sân bỏ chạy.