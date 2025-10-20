Sét đánh cổng trường bể nát, 95 học sinh may mắn thoát nạn

Sau vụ việc, nhiều học sinh bị hoảng sợ, được thầy cô trấn an và ổn định tâm lý. Nhà trường đã khẩn trương khắc phục sự cố, kiểm tra lại toàn bộ hệ thống điện để đảm bảo an toàn cho các em.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của bão số 12 (Fengshen), trong ngày 20-10, khu vực phía đông Trường Sơn của tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông, sét và gió giật mạnh; phía tây Trường Sơn có mưa, có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân, đặc biệt tại các khu vực đồi núi, nên hạn chế trú ẩn dưới gốc cây, trạm chờ xe buýt hay khu vực có vật liệu kim loại khi xảy ra mưa giông.