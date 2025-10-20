Sét đánh cổng trường bể nát, 95 học sinh may mắn thoát nạn

20/10/2025 17:36

Sét đánh cổng trường tiểu học ở xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vào thời điểm bên trong có 95 học sinh đang học.

Sáng 20-10, một vụ sét đánh mạnh xảy ra tại điểm trường Phú Quý (Trường tiểu học số 2 Bình Châu, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) khiến cổng trường bị hư hỏng nặng, nhiều bóng điện trong lớp học cháy đen.

Cổng trường học bị sét đánh.

Ông Phan Đình Chí, Chủ tịch UBND xã Đông Sơn, cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 10 phút sáng cùng ngày, đúng lúc một cơn mưa giông lớn tràn qua địa bàn. “Tia sét đánh trúng ngay cổng trường, gây nổ lớn, làm hư hỏng phần mái cổng và cháy bóng điện. Rất may, 95 học sinh cùng giáo viên đều đã vào lớp, nên không có thương vong”, ông Chí thông tin nhanh về vụ việc.

Vị trí bị sét đánh gây bể trụ cổng trường.

Sau vụ việc, nhiều học sinh bị hoảng sợ, được thầy cô trấn an và ổn định tâm lý. Nhà trường đã khẩn trương khắc phục sự cố, kiểm tra lại toàn bộ hệ thống điện để đảm bảo an toàn cho các em.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của bão số 12 (Fengshen), trong ngày 20-10, khu vực phía đông Trường Sơn của tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông, sét và gió giật mạnh; phía tây Trường Sơn có mưa, có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân, đặc biệt tại các khu vực đồi núi, nên hạn chế trú ẩn dưới gốc cây, trạm chờ xe buýt hay khu vực có vật liệu kim loại khi xảy ra mưa giông.

Theo plo.vn
https://plo.vn/set-danh-cong-truong-be-nat-95-hoc-sinh-may-man-thoat-nan-post876494.html
