Sếp lớn bị bắt, làm ăn khó khăn... cổ phiếu bất ngờ tăng giá

CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2021. Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của NDN đạt 72 tỷ đồng, giảm 64,3% so với quý III/2021, bằng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 21 tỷ đồng, giảm mạnh so với 81 tỷ đồng so với quý 3, giảm 68,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu NDN quanh mức 16.000 đồng/cp, giảm gần 10% so với một năm trước đó. Trong năm 2021, có thời điểm NDN đạt mức cao nhất gần 25.000 đồng/cp. Vốn hóa bán hàng quý 4/2021 lao dốc mạnh, xuống còn 46 tỷ đồng, giảm 73 tỷ đồng so với quý 3/2021.

Ngày 7/12/2021, ông Nguyễn Quang Trung, Tổng giám đốc Nhà Đà Nẵng, bị cơ quan cảnh sát điều tra TP. Đà Nẵng bắt tạm giam 4 tháng về hành vi vi phạm quy định về quản lý tài sản gây thất thoát lãng phí. Điều bất ngờ là, ngay trong ngày ông Trung bị tạm giam, cổ phiếu NDN tăng hơn 6% lên mức 20.700 đồng/cp.