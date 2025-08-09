Sen Vàng phản hồi gì về hợp đồng của Hoa hậu Thùy Tiên với kẹo Kera?

Chỉ đến ngày 7-3, sau khi Tiên nhờ Công ty Sen Vàng (là đơn vị quản lý Tiên) ký hợp thức Hợp đồng dịch vụ với Công ty Chị Em Rọt để hợp thức hóa việc Tiên quảng bá kẹo Kera cho khách hàng từ tháng 12-2024, thì bà Kim Dung mới chỉ đạo Phạm Thị Việt Mỹ và Thái Trần Minh Tâm soạn thảo hợp đồng và giao cho Dương Đình Phan ký Hợp đồng dịch vụ số 267/HĐDV/SV-2024 đề ngày 5-12-2024 để giúp giữ gìn hình ảnh cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên, tránh ảnh hưởng đến Công ty Sen Vàng.

Công ty Sen Vàng và 4 cá nhân không được hưởng lợi gì trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera và từ việc ký hợp đồng trên cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Do đó, hành vi của Phạm Thị Kim Dung, Dương Đình Phan, Phạm Thị Việt Mỹ và Thái Trần Minh Tâm không cấu thành tội phạm, không có dấu hiệu đồng phạm với các bị can trong vụ án về tội “Lừa dối khách hàng”, quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015”.

Kết luận trên thể hiện Công ty Sen Vàng và Bà Phạm Thị Kim Dung hoàn toàn không biết, không liên quan đến toàn bộ quá trình đàm phán, sản xuất kinh doanh, tiếp thị cũng như thu lợi nhuận từ sản phẩm kẹo Kera.

Công ty Sen Vàng trân trọng đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông đưa tin chính xác, khách quan, căn cứ vào kết luận điều tra chính thức của Cơ quan Cảnh sát điều tra/ Bộ Công an. Việc đưa tin không đúng sự thật có thể gây hiểu lầm nghiêm trọng và ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh doanh nghiệp cũng như cá nhân bà Phạm Thị Kim Dung.