Selina (S.H.E) hẹn hò trai trẻ kém 7 tuổi sau ly hôn

Sắp sinh nhật tuổi 40, Selina bày tỏ cô muốn đơn giản hóa mọi thứ, một bữa ăn giản dị với gia đình là đủ. Cô cũng dự định có một chuyến du lịch ngắn ngày cùng 2 người bạn thân thiết là Hebe và Ella của nhóm S.H.E.

Sau một thời gian dài suy sụp cả về thể chất và tinh thần, hình ảnh Selina vui tươi, lạc quan đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả. Người hâm mộ rất tự hào và vui mừng khi thấy tình trạng hiện tại của nữ thần tượng.

Selina sinh năm 1981, là thành viên nhóm nhạc nữ nổi tiếng S.H.E. Cô từng bị bỏng nặng do tai nạn phim trường I Have A Date With Spring vào năm 2010.