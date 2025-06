SELF giành giải Nhất Chung kết Ý tưởng khởi nghiệp ‘Ra khơi 2025’

“SELF – Ứng dụng giáo dục dành cho trẻ tự kỷ”, là một ứng dụng giáo dục tương tác dành cho trẻ em trong phổ tự kỷ có độ tuổi trí tuệ từ 4 đến 12 tuổi, hoạt động trên điện thoại thông minh và máy tính bảng. Ứng dụng mô phỏng các tình huống đời sống thường nhật như chào hỏi, xếp hàng, chờ tới lượt, chia sẻ đồ chơi... dưới hình thức trò chơi nhập vai sinh động, giúp trẻ học tập một cách tự nhiên và vui vẻ.

Điểm nổi bật của SELF chính là khả năng cá nhân hóa: nhờ tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), ứng dụng có thể điều chỉnh nội dung, cách tương tác và tiến độ học tập dựa trên năng lực và sở thích riêng của từng trẻ. khả năng phản hồi tích cực.

Toàn bộ nội dung của SELF được xây dựng dưới sự cố vấn chuyên môn của các chuyên gia tâm lý và giáo dục đặc biệt, nhằm đảm bảo tính khoa học, ứng dụng an toàn và phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ. Ngoài ra, SELF còn cung cấp sổ liên lạc điện tử, giúp phụ huynh dễ dàng theo dõi tiến trình học của con, từ đó có những hỗ trợ kịp thời tại nhà. Dự án giành giải Nhất trị giá 20 triệu đồng.