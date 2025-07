Selena Gomez đã xóa video mặc đồ của NTK Công Trí

Dành cho ai chưa biết gì về đoạn video này, Selena đã tham dự buổi hòa nhạc trong khuôn khổ tour Short n’ Sweet của Sabrina Carpenter tại New York City. Đoạn video dài 46 giây bắt trọn cảnh tượng Selena quẩy hết mình trong bộ váy sequin màu đen được may đo bởi NTK Công Trí, phối cùng bốt đế thô màu trắng và quần tất ánh kim - tạo nên 1 tổng thể lộng lẫy và sang trọng.

Selena quẩy hết mình trên nền nhạc ca khúc Juno, cho biết dành tặng màn nhảy sexy này đến bạn trai Benny Blanco. Không chỉ thế, Gomez còn hòa mình vào không khí sôi động cùng bản hit Please Please Please, bên cạnh người bạn thân Connar Franklin và nam diễn viên Édgar Ramírez. Ánh đèn mờ ảo, âm nhạc mê hoặc và nhan sắc ngày càng mặn mà và gợi cảm, Selena đã “bỏ túi” hơn 66 triệu view trong vòng chưa đầy 24 tiếng phát hành, trước khi bị chính thủ thẳng tay xóa bỏ mà không đưa ra lý do nào.

Người đẹp vô cùng sexy, khoe vóc dáng phồn thực trong bộ trang phục của NTK Công Trí

Bạch Khởi