'See tình' bị khước từ

Ngày 17/2, Ban tổ chức Cống hiến 2023 công bố hệ thống giải thưởng. Hoàng Thùy Linh xuất hiện ở nhiều hạng mục quan trọng như Nữ ca sĩ của năm, Bài hát của năm và Music video của năm. Tuy nhiên, điều đáng nói là nữ ca sĩ được đề cử Bài hát của năm và Music video của năm nhờ Gieo quẻ thay vì ca khúc đang hot See tình.

Sự vắng mặt của hiện tượng âm nhạc See tình

See tình là hiện tượng âm nhạc mà vài năm Vpop mới có một lần. Sau Ghen Cô Vy, See tình một lần nữa đưa văn hóa, âm nhạc Việt Nam phổ biến tới nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt khu vực châu Á. Hiếm khi, Vpop có một bài hát được đông đảo người nổi tiếng ở Hàn Quốc, Trung Quốc cover đến vậy.

Video vận động viên chuyên nghiệp Lee Da Hyeon nhảy trên nền nhạc của ca khúc See tình trong một trận đấu gần đây đạt hàng triệu lượt xem. Seunghoon (Winner), Shindong (Super Junior) cũng thực hiện vũ đạo Sorry Sorry trên nền nhạc See tình sau đó tạo thành trào lưu cover.

Nữ diễn viên nổi tiếng Chúc Tự Đan từng nhảy trên nền nhạc bài hát trong chương trình phát sóng tháng 9/2022 và được nhiều đồng nghiệp như Angelababy, Vương Diệu… hưởng ứng. Bài hát còn được Thái Y Lâm yêu thích và xuất hiện ở chương trình Xin chào thứ 7 có Vương Hạc Đệ, Hà Cảnh, Trương Nghệ Hưng, Uông Đông Thành...

See tình của Hoàng Thùy Linh được khán giả ở nhiều quốc gia yêu thích.



Tại Thái Lan, Philippines, Ấn Độ… bản hit của Hoàng Thùy Linh cũng xuất hiện liên tục. Lượt xem MV hiện đạt 42 triệu và phần bình luận xuất hiện hàng loạt ý kiến của người nước ngoài.