Sedan châu Âu Skoda Slavia chốt giá từ 468 triệu đồng tại Việt Nam

Slavia là mẫu xe thứ hai của thương hiệu xe châu Âu - Skoda được lắp ráp tại nhà máy ở Quảng Ninh; trước đó là mẫu crossover cỡ B - Kushaq.

Tại Việt Nam, Skoda Slavia được định vị ở phân khúc sedan hạng B với 3 phiên bản để khách hàng lựa chọn - Active, Ambition và Style với mức giá lần lượt là 468, 528, 568 triệu đồng. Xe sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như: Toyota Vios (giá từ 458 - 545 triệu đồng), Hyundai Accent (giá từ 439-569 triệu đồng), Honda City (giá từ 499-569 triệu đồng)...

Có thể nói, với mức giá ngang với các mẫu xe đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc thì Slavia sẽ có nhiều cơ hội để cạnh tranh tại Việt Nam nhờ thương hiệu đến từ châu Âu.

Về thiết kế, Slavia có kích thước dài x rộng x cao là 4.541 x 1.752 x 1.507 mm, chiều dài cơ sở 2.651 mm và khoảng sáng gầm lên tới 180mm - giúp xe có lợi thế ở đường xấu, lên xuống vỉa hè.

Xe có thiết kế khá thể thao

Cụm đèn pha dạng LED Projector nổi bật đầu xe

Ngoài ra, ở phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt lớn dạng nan dọc, cụm đèn pha dạng LED Projector... Đặc biệt, xe được thiết kế với nhiều đường gân dập nổi chạy dọc thân và đuôi xe tạo sự khỏe khoắn. Phần đuôi xe được thiết kế vuốt ngược dạng coupe-sedan giúp xe thêm thể thao, đi cùng là cụm đèn hậu LED.

Tùy phiên bản, Skoda Slavia sẽ được trang bị la-zăng hợp kim kích cỡ 17 inch hoặc 16 inch

Xe được thiết kế nhiều đường gân dập nổi ở thân và đuôi xe tạo sự cứng cáp

Nội thất xe cũng không có quá nhiều chi tiết rườm rà, đề cao sự thoải mái, hiện đại. Đầu tiên là vô-lăng hai chấu, ghế nỉ hoặc da (tùy phiên bản) và cụm đồng hồ điện tử 3,5 - 4,2 hoặc 8 inch (tùy phiên bản). Màn hình trung tâm 7 hoặc 10 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây hay kết nối qua cáp. Đi cùng là hệ thống âm thanh 4 loa hoặc 8 loa (tùy phiên bản). Và cùng tùy phiên bản, xe sẽ được trang điều hòa chỉnh cơ hoặc tự động một vùng với lọc không khí thông minh Air Care.

Nội thất xe hiện đại và tập trung vào người lái

Về vận hành, tất cả 3 phiên bản của Skoda Slavia đều được trang bị động cơ xăng 1.0 tăng áp, cho công suất 113 mã lực, mô-men xoắn cực đại 178 Nm. Đi cùng là hộp số tùy chọn sàn 6 cấp MT hoặc tự động 6 cấp AT, dẫn động cầu trước.

Các tính năng an toàn chủ động được trang bị trên Skoda Slavia như: Cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo và hỗ trợ phanh khẩn cấp phía trước.

Tất cả 3 phiên bản của Skoda Slavia đều được trang bị động cơ xăng 1.0 tăng áp

Ngoài ra, xe cũng được trang bị các tính năng an toàn tiêu chuẩn - phanh ABS/EBD/BA, 6 túi khí, hệ thống phòng đa va chạm, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ vào cua chủ động, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, khóa vi sai điện tử, cảnh báo áp suất lốp, cảm biến lùi, camera lùi, điều khiển hành trình.

Theo đại diện, Skoda chia sẻ, Slavia bán ra thị trường Việt Nam trong tháng 9/2025 và tặng 100% lệ phí trước bạ, miễn phí bảo dưỡng lần đầu (7.500 km).