Secret Garden chia sẻ hành trình vượt ung thư xúc động trong concert ở Việt Nam

Tại đêm diễn tại Hà Nội tối 18/10, lần đầu tiên nhạc sĩ Rolf Løvland của nhóm nhạc Secret Garden tiết lộ câu chuyện xúc động về hành trình chiến đấu với ung thư của nghệ sĩ violin Fionnuala Sherry, người đã cùng ông tạo nên âm nhạc “chữa lành” suốt ba thập kỷ qua.

Nhóm nhạc huyền thoại Secret Garden lần đầu tiên biểu diễn ở Việt Nam.

Ông cho biết, khi Fionnuala phát hiện bệnh, nhóm buộc phải hủy toàn bộ tour diễn thế giới để cô điều trị. “May mắn thay, mọi thứ đều ổn. Chúng tôi nhận ra mình nên quay lại với âm nhạc, như những ngày đầu tiên bắt đầu chơi cùng nhau”, Rolf chia sẻ. Chính từ cảm xúc ấy, ông sáng tác Fionnuala’s Violin – ca khúc được biểu diễn đặc biệt trong đêm nhạc tại Việt Nam.

Đây cũng là lần đầu tiên nhóm nhạc huyền thoại Secret Garden đặt chân đến Việt Nam biểu diễn, mở màn cho chuyến lưu diễn toàn cầu kỷ niệm 30 năm sự nghiệp. Với người hâm mộ, việc Secret Garden đến Việt Nam và còn quay MV quảng bá du lịch giống như “điều kỳ diệu”.