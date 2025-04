‏Sealion 6 chính thức chào sân An Giang: Vận hành xanh, tiết kiệm chi phí‏

‏Điểm nhấn lớn của Sealion 6 còn nằm ở khả năng vận hành thuần điện. Mẫu xe sử dụng bộ pin BYD Blade Battery với dung lượng 18,3 kWh, cho phép di chuyển quãng đường 100 km chỉ bằng năng lượng điện theo tiêu chuẩn NEDC. Khi vận hành ở chế độ kết hợp xăng - điện, mức tiêu hao nhiên liệu của Sealion 6 chỉ khoảng 1 lít cho mỗi 100 km, mang đến lợi thế tiết kiệm đáng kể cho người dùng thường xuyên di chuyển trên những cung đường dài.‏

Hệ thống giải trí trên BYD Sealion 6 cũng là điểm nhấn ấn tượng với khách hàng.

‏Không dừng lại ở hiệu suất vận hành, BYD Sealion 6 còn tích hợp hàng loạt công nghệ an toàn tiên tiến như hệ thống kiểm soát hành trình chủ động, cảnh báo va chạm sớm và hỗ trợ giữ làn đường, mang đến sự an tâm tuyệt đối cho người điều khiển. Thiết kế khung gầm vững chắc cùng tiêu chuẩn an toàn đạt chứng nhận 5 sao càng củng cố vị thế của Sealion 6 như một lựa chọn đáng tin cậy trên mọi cung đường.‏

‏Sự kiện ra mắt BYD Sealion 6 tại An Giang không đơn thuần chỉ là giới thiệu một mẫu xe mới, mà còn thể hiện cam kết của BYD NEG An Giang trong việc đồng hành cùng khách hàng miền Tây trên con đường phát triển giao thông xanh, bền vững và thông minh hơn trong tương lai.‏

‏Trong khuôn khổ chương trình “Hội thương hiệu” từ ngày 27/4 - 4/5/2025, khu trưng bày của BYD NEG An Giang vẫn sẽ mở cửa xuyên suốt để khách hàng đăng ký lái thử, trải nghiệm và đặt cọc để hưởng thêm nhiều ưu đãi hấp dẫn. ‏

‏Khách hàng có nhu cầu tham khảo, đăng ký lái thử BYD Sealion 6 và các dòng xe BYD có thể truy cập website: ‏‏https://bydneg.vn‏‏ hoặc liên hệ hotline: 0833 999 000.‏