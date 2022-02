SEA Games 31: Chủ nhà Việt Nam chơi đẹp

Không chỉ chơi đẹp về chuyên môn, chủ nhà Việt Nam cũng khẳng định các quốc gia có thể hoàn toàn yên tâm về điều kiện tập luyện, thi đấu, bên cạnh đó là công tác ăn, nghỉ, di chuyển... khi tham dự SEA Games 31.

Đặc biệt công tác phòng chống dịch Covid-19 theo nguyên tắc "bong bóng" như các Olympic Tokyo và các giải bóng đá của AFC sẽ được Việt Nam áp dụng.

Được biết, tất cả 40 môn thể thao dự kiến nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của Đại hội đã xây dựng xong khung điều lệ và kế hoạch tổ chức giải đấu theo hai phương án là tập trung và phương án dự phòng.

Trong trường hợp dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, BTC có thể áp dụng phương án hạn chế khán giả hoặc không có khán giả tại các địa điểm thi đấu.

SEA Games 31 diễn ra từ ngày 12 - 23/5/2022. Đại hội có sự tham dự của khoảng 10.000 , HLV, trọng tài… đến từ 11 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. SEA Games 31 có 40 môn thi với 526 nội dung tại Hà Nội và 11 tỉnh thành lân cận.

Diệp Chi