Sẽ xử lý hành vi giẫm nát cây, vứt rác bừa bãi trong các buổi tổng hợp luyện

"Đi xem diễu binh, diễu hành là đi xem sự nghiêm trang, chỉnh tề và kỷ luật, thế nhưng thật đáng buồn khi một bộ phận người dân lại hành xử thiếu văn minh, chen lấn, xô đẩy hàng rào bảo vệ, đánh cãi chửi nhau...", đại diện Công an Hà Nội đánh giá.

Cũng theo Công an Hà Nội, để đảm bảo an ninh, trật tự cho 2 ngày tổng hợp luyện vừa qua, Công an TP đã huy động hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trên các tuyến, chốt. Đồng thời, huy động hơn 5.000 lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự.

"Tất cả những trường hợp cố tình vượt qua hàng rào an ninh hay gây gổ đánh nhau đã bị lực lượng chức năng kiên quyết tuyên truyền, nhắc nhở. Bên cạnh đó, lực lượng CSGT cũng xử phạt một số trường hợp cố tình đi vào khu vực cấm, cản trở hoạt động diễu binh, diễu hành. Một số trường hợp sử dụng flycam trái phép cũng bị thu giữ thiết bị và xử lý", đại diện Công an Hà Nội thông tin.

Ngoài các biện pháp xử phạt hành chính, cơ quan chức năng cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau sự kiện, kêu gọi người dân nâng cao ý thức giữ gìn trật tự, vệ sinh công cộng. Đặc biệt khi chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra buổi Tổng duyệt và chính thức Lễ Kỷ niệm, sự kiện thiêng liêng và trọng đại của dân tộc.