Ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Công ty Le Bros, cho biết hiện tin giả quá nhiều. Sẽ là lạc quan tếu nếu cho rằng có cách thức để miễn dịch với tin giả. Nhưng nếu không hành động, chúng ta sẽ chẳng có cách nào hạn chế tin giả.

Tin giả vẫn tràn lan trên mạng, thậm chí ngày càng được tạo và phát tán tinh vi hơn nhờ các công nghệ hỗ trợ, điển hình là AI. Cần có một chế tài mạnh hơn để xử lý không chỉ nguồn phát mà cả những người tương tác như like, share và cả nền tảng. VietNamNet xin giới thiệu tuyến bài về chủ đề này.

Theo ông, với doanh nghiệp hay cá nhân bị dội tin giả, hoang tin, cần tuyên bố phản hồi ngay và công khai thông tin, lập luận phản ứng, chủ động cung cấp tin xác thực. Song song đó, cần phải báo cáo ngay với các nền tảng (ví dụ như Facebook, TikTok) để ngăn chặn nguồn tin giả. Tuy nhiên, cách hay nhất vẫn là khởi kiện, giống như VinGroup đang làm.

Đối với người dùng, đừng vội vã tin vào cái gì đọc được. Hãy chậm một nhịp, kiểm tra thêm từ các nguồn khác đáng tin cậy. Và nếu có thể, hãy tìm đến những nguồn tin chính thức để tìm hiểu. Có một điểm lưu ý là đừng bình luận, đừng chia sẻ những gì mình không thực sự hiểu một cách chắc chắn.

Ông Võ Quốc Hưng, Giám đốc tăng trưởng của Tonkin Media, cho biết cần một chế tài thật nặng, cụ thể là phải phạt thật nặng người phát tán tin giả đầu tiên; sau đó nâng mức phạt cho cả người like, share tin giả tương tự như tội tuyên truyền văn hoá phẩm đồi truỵ; Bắt buộc các nền tảng phải gỡ tin, cung cấp thông tin tài khoản phát tán và xoá tin trong vòng 24h. Điển hình như châu Âu có luật EU Digital Service Act quy định rất rõ, Việt Nam nên tham khảo.