Sẽ không còn tốn tiền tỷ khi chuyển đất vườn sang đất ở?

Bà Lê Thị Thu (tỉnh Thanh Hóa) muốn chuyển đổi hơn 120m² đất vườn sang đất ở để chia cho các con. Tuy nhiên, nếu tham chiếu mức giá theo quy định hiện hành (15 triệu đồng/m²), bà phải chuẩn bị khoảng 1,8 tỷ đồng mới đủ để chuyển đổi.

Mức chi phí này vượt xa khả năng tài chính của gia đình bà. Trong khi trên thị trường cũng khó chấp nhận mức giá đó.

Bà Thu cho biết, cán bộ địa phương cũng khuyên bà tạm thời chưa nên thực hiện thủ tục chuyển đổi, mà nên chờ các chính sách mới của nhà nước được điều chỉnh để phù hợp hơn với thực tế và khả năng chi trả của người dân.

"Tôi cũng muốn chia đất sớm cho các con ổn định cuộc sống nhưng mức chi phí quá cao khiến gia đình không thể xoay sở. Giờ chỉ biết chờ, chứ thực hiện theo giá hiện tại thì quá sức", bà Thu chia sẻ.