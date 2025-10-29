Sẽ không có hội đàm thượng đỉnh Mỹ - Triều nhân hội nghị cấp cao APEC

Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung diễn ra chiều 29/10 tại thành phố Gyeongju – địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và các sự kiện liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai bên chưa thể thu xếp lịch trình cho một cuộc hội đàm trực tiếp với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, đồng thời khẳng định Washington sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy đối thoại với Bình Nhưỡng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp gỡ Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Gyeongju chiều 29/10. Ảnh: Yonhap News

Phát biểu mở đầu cuộc hội đàm, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh, hai miền Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh và ông “mong muốn làm điều gì đó để thay đổi thực trạng này”. Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ hy vọng Tổng thống Lee Jae Myung và Chính phủ Hàn Quốc sẽ phối hợp chặt chẽ với Mỹ trong việc thúc đẩy hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Donald Trump cũng cho biết ông hiểu rõ về Nhà lãnh đạo Kim Jong Un, đồng thời nhận định quan hệ giữa hai bên đã đạt được nhiều tiến triển tích cực trong những năm qua. Theo ông, việc cuộc hội đàm lần này không diễn ra chỉ là vấn đề về thời điểm.

Như vậy, sau cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, trong khuôn khổ chuyến công du châu Á lần này, Tổng thống Donald Trump chỉ còn một cuộc hội đàm được đánh giá “đầy thách thức” với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dự kiến diễn ra vào ngày 30/10.