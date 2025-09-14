Sẽ áp dụng công nghệ sinh trắc học khi mua vé, kiểm tra an ninh, lên tàu bay

Để việc triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp, Thủ tướng yêu cầu áp dụng việc ứng dụng công nghệ sinh trắc học trong quy trình thủ tục giao thông.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 24 ngày 13/9 về việc thúc đẩy triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, UBND các tỉnh, thành phố triển khai ứng dụng công nghệ sinh trắc học trên hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID, thực hiện toàn trình tại 100% các cảng hàng không trên toàn quốc, hoàn thành trong tháng 10/2025; tại nhà ga đường sắt đô thị, ga Hà Nội và các bãi đỗ phương tiện trên địa bàn thành phố Hà Nội, TPHCM, hoàn thành trong năm 2025.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam phối hợp với các hãng hàng không (Vietnam Airlines, Vietjet… ) hướng dẫn tất cả hành khách sử dụng căn cước, căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử VNeID thực hiện thu nhận sinh trắc học tại quầy làm thủ tục hoặc trên ứng dụng VNeID để đi qua cửa kiểm soát an ninh, cửa lên tàu bay để đi nội địa.

Qua đó, từ ngày 1/12, chỉ làm thủ tục tại quầy đối với hành khách có hành lý ký gửi và hành khách đặc biệt. Tất cả hành khách không thuộc diện nêu trên thực hiện thủ tục toàn trình (mua vé, làm thủ tục, kiểm tra an ninh, lên tàu bay) thông qua giải pháp ứng dụng công nghệ sinh trắc học gắn với định danh và xác thực điện tử VNeID hoặc tại hệ thống Kiosk tự phục vụ tại sân bay.