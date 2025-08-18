SCB tiếp tục đóng cửa thêm hàng loạt phòng giao dịch tại Hà Nội

Theo thông báo mới nhất của SCB, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho SCB được chấm dứt hoạt động đối với 4 phòng giao dịch tại Hà Nội, gồm:

Ba phòng giao dịch thuộc Chi nhánh SCB Cầu Giấy là Phòng giao dịch Nguyễn Thị Định (số 43 Nguyễn Thị Định, phường Yên Hoà); Phòng giao dịch Lạc Long Quân (số 113 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ) và Phòng giao dịch Mỹ Đình (số 24 - A1 đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm).

Ngoài ra là Phòng giao dịch Ngô Thì Nhậm, thuộc Chi nhánh SCB Hai Bà Trưng, địa chỉ: số 44 Ngô Thì Nhậm, phường Hai Bà Trưng.