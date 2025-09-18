Scandal lớn nhất lịch sử ngành giải trí Hong Kong bị nhắc lại

Những năm qua, nhà làm phim nổi tiếng Vương Tinh dành nhiều tâm huyết để xây dựng kênh YouTube riêng, với xoay quanh chuyện hậu trường showbiz. Trong tập phát sóng ngày 13/9, ông nhắc đến bê bối ảnh nóng hủy hoại sự nghiệp của Chung Hân Đồng gần 20 năm trước.

Đạo diễn Thần bài cho biết Twins - gồm Thái Trác Nghiên (A Sa) và Chung Hân Đồng (A Kiều) - là nhóm nhạc huyền thoại của Hong Kong (Trung Quốc). Ngay sau khi chính thức ra mắt vào năm 2000, hai cô gái lập tức nổi tiếng, thu hút lượng người hâm mộ đông đảo. Chuyến lưu diễn vào năm 2007 của Twins đạt được thành công rực rỡ.

Đạo diễn Vương Tinh chia sẻ về bê bối ảnh nóng của Chung Hân Đồng trên kênh YouTube riêng.

Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Chung Hân Đồng gặp phải sự kiện không ai ngờ tới.

“Chính là bê bối ảnh nóng. Việc đó tôi thấy rất khó để nói rõ ràng đúng hay sai. Nhưng tôi cảm thấy A Kiều quá bất hạnh, phải chịu một tổn thương như vậy. Tôi thật sự thấy oan ức thay cho cô ấy. Thực ra lúc đó tôi cũng nghe nói có chuyện này, có người từng đưa cho tôi xem. Tôi liếc mắt nhìn một cái rồi đẩy đi ngay, chứ không phải làm bộ đứng đắn gì cả. Trong lòng, tôi xem cô ấy như em gái. Nhìn thấy em gái mình gặp chuyện như vậy, thật sự rất khó chịu", đạo diễn Vương chia sẻ, còn nói thêm từng hợp tác với A Kiều trong vài bộ phim.