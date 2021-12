Scandal gây tranh cãi nhất năm 2021: Cái tên Hoài Linh gây tiếc nuối nhất

MC Trấn Thành cũng "sao kê" để chứng minh không "ăn chặn" 120 tỷ đồng tiền từ thiện.

Để chứng minh không "ăn chặn" 120 tỷ đồng, MC Trấn Thành đăng toàn bộ sao kê tiền từ thiện hơn 1000 trang. Thời điểm đó, chỉ đăng sao kê chưa đầy 30 phút, MC Trấn Thành đã nhận được hơn 200 nghìn lượt yêu thích trên trang cá nhân và gây bão mạng xã hội khi tuyên bố đăng toàn bộ. Anh cho biết trong suốt thời gian qua, bản thân đã làm việc với ngân hàng để đưa ra những sao kê tiền từ thiện một cách chi tiết nhất.



Và hôm nay, Trấn Thành đã đăng tải tất cả để làm rõ mọi chuyện nhằm chứng minh anh không "ăn chặn" 120 tỷ đồng tiền từ thiện.



Không chỉ Công Vinh - Thủy Tiên, MC Trấn Thành, nhiều nghệ sĩ Việt liên đới đến câu chuyện "sao kê" cũng lên tiếng bảo vệ mình. Đó là Lương Thế Thành - Thúy Diễm, Đông Nhi - Ông Cao Thắng, Nhật Kim Anh... đều không ngại "sao kê" tiền từ thiện. Họ muốn làm minh bạch rõ ràng để tránh bị "réo tên", tránh bị mất uy tín với khán giả.



Hoài Linh của năm 2021 gặp sóng gió lớn khi liên quan đến câu chuyện nhạy cảm tiền từ thiện. Từ một nghệ sĩ đông fan, năm 2021 vướng ồn ào chậm giải ngân 14 tỷ tiền từ thiện cứu trợ miền Trung (2020), Hoài Linh dần "mất điểm" trong mắt nhiều người hâm mộ. Đây là ồn ào lớn nhất trong sự nghiệp của Hoài Linh khiến nam danh hài gần như "biến mất" nhiều tháng qua.



Trước đó, nam nghệ sĩ đã lên tiếng xin lỗi nhưng không được khán giả cảm thông. Anh trải lòng rằng bản thân không đánh đổi 30 năm sự nghiệp để đổi lấy 14 tỷ đồng. "Linh không biết nói sao nhưng số tiền này có người sẽ thắc mắc là Linh có biển thủ không? Quý vị ơi, nếu mà lấy cái sự nghiệp 30 năm của mình đánh đổi mười mấy tỉ này, thì quý vị cho Linh cái ý kiến là có nên không chứ đừng nói chữ muốn".

Hoài Linh gây tiếc nuối nhất năm 2021 vì liên quan đến scandal "chậm trễ" tiền từ thiện.

Dù giải thích chuyện chậm trễ với lý do sức khỏe nhưng Hoài Linh vẫn không được khán giả chia sẻ. Thậm chí, anh còn bị tố cáo "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên, mới đây, Hoài Linh được Cơ quan CSĐT Công an TPHCM minh oan trong việc xử lý tiền từ thiện miền Trung.



Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa có thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến một số cá nhân ở TPHCM, Hà Nội, Bình Thuận tố cáo ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh, 52 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, phát hiện năm 2021, tại TPHCM. Dù được minh oanh nhưng danh tiếng của nam danh hài xứ Quảng vẫn bị ảnh hưởng nhiều sau chuyện chậm trễ tiền từ thiện cứu trợ miền Trung.



Scancal 2021: Rối ren chuyện phụ bạc, ngoại tình và bạo hành trong làng giải trí

Showbiz Việt năm 2021 cũng chứng kiến những rối ren tình ái trong làng giải trí. Đầu tiên là Sơn Tung M-TP bị tố bỏ rơi Thiều Bảo Trâm sau gần 10 năm hẹn hò. Sau đó đến chuyện anh ngoại tình với "gà cưng" Hải Tú. Sự việc chưa dừng lại ở đó thì thời gian qua Sơn Tùng bị đồn lấy vợ. Trước những ồn ào này, người trong cuộc hoàn toàn im lặng.