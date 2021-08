Saudi Arabia chốt danh sách đấu tuyển Việt Nam

Ngôi sao lớn nhất của Saudi Arabia là HLV Renard. Điều thú vị là chiến lược gia này từng dẫn dắt CLB Nam Định ở mùa giải 2004. Ông là HLV đầu tiên vô địch châu Phi với 2 đội tuyển khác nhau (Zambia và Bờ Biển Ngà). Tại World Cup 2018, Renard làm HLV trưởng tuyển Ma Rốc.

Trận tuyển Việt Nam và Saudi Arabia diễn ra lúc 0h ngày 3/9 (giờ Việt Nam) trên sân Mrsool Park tại thành phố Riyadh.

Video tuyển Việt Nam 2-1 Malaysia:

Your browser does not support the video tag.

Đ.Nam