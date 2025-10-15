Sau yêu cầu chấn chỉnh, thao túng giá, Đà Nẵng công bố 9 công ty môi giới BĐS

Theo Sở Xây dựng, từ ngày 1/8/2024, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Nghị định số 96/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực thi hành.

Theo đó, trước khi hoạt động, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới, tư vấn, quản lý bất động sản phải gửi thông tin về doanh nghiệp đến Sở Xây dựng nơi thành lập doanh nghiệp để được đăng tải trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; sàn giao dịch bất động sản trước khi hoạt động phải gửi hồ sơ đến Sở Xây dựng nơi có trụ sở chính để được cấp giấy phép hoạt động.