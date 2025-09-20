Sau vụ tố thực phẩm kém chất lượng, Trường tiểu học bất ngờ tạm dừng bữa ăn bán trú

Tại buổi làm việc “nóng” với phụ huynh, tối 18/9, bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trưng Vương xác nhận thực phẩm kém chất lượng được phát hiện tại bếp. Sau đó, phía nhà trường đã xử lý kịp thời, không để học sinh sử dụng những thực phẩm này.

Liên quan sự việc trên, ngày 20/9, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương tăng cường quản lý an toàn thực phẩm tại các trường học có tổ chức bán trú.

Trong đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan để xác minh, truy trách nhiệm và báo cáo trước ngày 23/9. Ngoài ra, các đoàn kiểm tra sẽ thực hiện kiểm tra đột xuất bếp ăn tập thể, đặc biệt tại các trường lớn, để chấn chỉnh các sai phạm.

Ngành giáo dục cần phối hợp với Hội phụ huynh học sinh để giám sát bếp ăn và trang bị kiến thức cho giáo viên, học sinh về an toàn thực phẩm.

Công an tỉnh được giao nhiệm vụ xử lý nghiêm các vi phạm trong kinh doanh thực phẩm kém chất lượng, đặc biệt là hoạt động nhập lậu và sản xuất thực phẩm giả.