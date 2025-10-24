Sau vụ đột nhập trộm trang sức 88 triệu euro, ô cửa sổ vỡ ở bảo tàng Louvre thành 'địa điểm check-in'

Khách du lịch chụp ảnh cửa sổ bảo tàng Louvre bị vỡ - Ảnh: Mohamad Salaheldin Abdelg Alsayed/Anadolu

Trong khi hàng dài du khách kiên nhẫn xếp hàng chờ vào bảo tàng để chiêm ngưỡng bức tranh Mona Lisa hay Tượng thần Vệ Nữ, thì một đám đông nhỏ hơn, nhưng sôi nổi hơn, lại tụ tập bên ngoài, đối diện mặt tiền bảo tàng.

Họ ngước nhìn lên một ô cửa sổ cao tầng, hiện đang được che khuất một phần bởi rèm đen. Ô cửa sổ này chính là lối vào mà 4 tên trộm đã sử dụng để thực hiện vụ trộm trang sức Napoleonic trị giá 88 triệu euro (khoảng 76 triệu bảng Anh).

Vụ trộm quá đơn giản﻿

Vụ việc đã nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán. Thậm chí, trên chiếc thuyền du lịch bateau mouche xuôi dòng sông Seine, người hướng dẫn đã giới thiệu: "Và bên phải chúng ta, Bảo tàng Louvre, các vị có thể thấy ô cửa sổ bọn trộm đã đập vỡ để lấy cắp vương miện của Pháp".

Nhiều du khách bày tỏ sự ngạc nhiên về tính chất đơn giản đến khó tin của vụ trộm. Alida, du khách Hà Lan, thốt lên: "Thật phi thường. Có vẻ như mọi việc quá... đơn giản. Ý tôi là, nếu chuyện này xảy ra trong phim, mọi người sẽ nói: “Ồ, một kịch bản thật nhàm chán”.

Cảnh sát cho biết, 2 tên trộm, giả dạng công nhân với áo phản quang, đã dùng thang dây và thang máy nâng đồ nội thất đỗ dưới đường để leo lên, phá cửa sổ, rồi dùng máy cắt đĩa để đập vỡ 2 tủ trưng bày chứa trang sức.

Chúng đã cuỗm đi 8 món đồ, bao gồm chuỗi vòng cổ kim cương và ngọc lục bảo mà Hoàng đế Napoléon I tặng người vợ thứ hai Marie Louise, cùng với chiếc vương miện đính kim cương từng thuộc về Hoàng hậu Eugénie. Toàn bộ vụ việc diễn ra chỉ trong khoảng 4 phút.

Dấu hỏi lớn về an ninh﻿

Người dân đổ về khu bến thuyền Quai François Mitterrand để xem bọn tội phạm đã đột nhập và trốn thoát qua cửa sổ ở đâu - Ảnh: Xavier Francolon/Sipa/Shutterstock

"Cả vụ việc thật siêu thực" - Fanny, một du khách từ thành phố Limoges (Pháp) - nhận xét. Cô nói thêm: "Tôi nghĩ, Louvre, nơi chứa bức Mona Lisa, phải được bảo vệ tối đa. Nhưng rõ ràng là không".

Ông Vincent, chồng cô Fanny, chỉ ra sự chuyên nghiệp của băng trộm: "Nhìn dọc mặt tiền kia xem: có hàng trăm cửa sổ. Nhưng chúng biết chính xác phải vào cửa nào. Chúng ra vào chỉ trong khoảng 4 phút. Chúng biết rõ mình đang làm gì".

Nhiều người Mỹ cũng bày tỏ sự thán phục trước kế hoạch tỉ mỉ, gọi đây là "một vụ phạm tội cực kỳ chuyên nghiệp, giống như trong phim, gần như quá hoàn hảo".

Vụ trộm cũng làm dấy lên những lo ngại về vấn đề an ninh tại Louvre. Elena, du khách Ý, cho biết, dù hiểu "rất khó để ngăn chặn" một tội ác được chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy tại một tòa nhà đồ sộ và thuộc sở hữu nhà nước, nhưng vẫn cảm thấy "sốc và buồn bã".

"Những món trang sức lịch sử này rất có thể sẽ bị tháo rời và bán đi. Không ai mua nếu chúng vẫn nguyên vẹn đâu. Đó là một bi kịch" - cô chia sẻ.

Trước những cáo buộc về việc cắt giảm nhân sự và ngân sách đã ảnh hưởng đến an ninh, Giám đốc Louvre phải đối mặt với cuộc chất vấn của các thượng nghị sĩ. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã ra lệnh "đẩy nhanh" các cải tiến an ninh.

Tuy nhiên, dù vụ cướp có ly kỳ đến đâu, phần lớn du khách vẫn ưu tiên mục đích ban đầu của mình. Emily, một du khách đang xếp hàng, khẳng định: "Chúng tôi đến từ thành phố Adelaide (Úc) và đặt vé trước hàng tháng. Một vụ cướp thì thú vị đấy, nhưng chúng tôi muốn ngắm nàng Mona Lisa hơn”.

Linh La (theo The Guardian)