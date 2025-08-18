Sau 'tối hậu thư' bản quyền, K+ nhận trái đắng vì ảo tưởng sức mạnh ngoại hạng Anh

K+ cho rằng giải ngoại hạng Anh hiện được cung cấp cho quá nhiều đối tác và nền tảng trên thị trường.

Mặc dù Tập đoàn truyền hình trả tiền Canal+ đang cân nhắc rút khỏi thị trường Việt Nam do thua lỗ kéo dài, nhưng mới đây K+ vẫn ra 'tối hậu thư' cho đối tác phải trả mức phí bản quyền tăng bất thường cho các kênh của họ, đáng chú ý nhất là giải ngoại hạng Anh.

Các đối tác truyền hình trả tiền đang phân phối giải ngoại hạng Anh cho K+ cho hay, mới đây họ đã nhận được công văn của Công ty TNHH Truyền hình số Vệ tinh Việt Nam (VSTV) cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền thương hiệu (K+).

Một nhà mạng lớn tại Việt Nam chia sẻ với VietNamNet rằng trước đây họ như một đại lý bán thêm gói K+ mà chủ yếu là ngoại hạng Anh trên kênh truyền hình trả tiền của mình.

Thế nhưng “tối hậu thư” mà K+ đưa ra cho các nhà phân phối nội dung sẽ không áp dụng mô hình này nữa. Họ đưa ra số tiền mà họ cần sau đó chia cho 2 – 3 đối tác phân phối nội dung phải trả số tiền đó nếu muốn có bản quyền phát sóng ngoại hạng Anh.