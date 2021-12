Sau tiếng nổ như bom, một người nhập viện, ngôi nhà 2 tầng "vỡ toác"

Your browser does not support the audio element.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 14h chiều nay, ngày 13/12, tại một nhà dân ở xóm 6 (xã Nghi Phú). Vào thời gian trên, người dân ở xã Nghi Phú hốt hoảng khi nghe một tiếng nổ kinh hoàng như bom phát ra từ hướng nhà anh L.

Nghe tiếng nổ, mọi người chạy sang, tá hỏa phát hiện anh L. nằm bất động, trên người đầy máu. Người dân lập tức đưa anh L. đi cấp cứu trong tình trạng bị thương và bị bỏng nặng.

Tại hiện trường, căn nhà 2 tầng của anh L. bị hư hỏng nghiêm trọng. Cánh cửa chính bằng gỗ bị thổi bay. Một mảng tường ở góc nhà bị thủng. 4 bức tường của căn nhà 2 tầng bị nứt nẻ. Nhiều tài sản như bàn ghế, tivi, máy lọc nước, cầu thang tầng 2 của căn nhà bị vụ nổ làm hư hỏng hoàn toàn.