Sau thời gian phải dùng thuốc an thần, sức khỏe và giọng hát của ca sĩ Như Quỳnh hiện ra sao?

Sáng 1/11, ca sĩ Như Quỳnh xuất hiện rạng rỡ tại buổi giới thiệu liveshow The best of Như Quỳnh ở TPHCM. Trước đó, nữ ca sĩ từng tiết lộ cô bị mất ngủ, phải sử dụng thuốc an thần để cải thiện. Chính vì thế, trong lần trở lại này, sức khỏe và giọng hát của Như Quỳnh được nhiều khán giả quan tâm.

Giọng ca Vùng lá me bay cho biết, hiện tại, sức khỏe của cô đã ổn định, tinh thần phấn chấn, "lửa nghề" đã bùng cháy trở lại. Cô gửi lời cảm ơn khán giả, bạn bè và đồng nghiệp vì đã luôn bên cạnh san sẻ và ủng hộ cô vượt qua giai đoạn khó khăn.

Đặc biệt, Như Quỳnh còn ngẫu hứng song ca cùng Mai Tiến Dũng, cho thấy làn hơi của cô vẫn vững vàng.