Sau Thanh Thúy, Bích Thủy bất ngờ có mặt tại Nhật Bản

Trên trang cá nhân, tay đập Trần Bích Thủy đăng tải hình ảnh mình chụp chung cùng các VĐV ở CLB Okayama của Nhật Bản. Okayama là một trong những đội bóng nổi tiếng của xứ sở Mặt trời mọc, sở hữu nhiều tay đập xuất sắc nhưng chủ yếu là nội binh.

Trong thời gian qua, phụ công số 1 tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giữ kín chuyện xuất ngoại, cho đến khi cô khoe tấm ảnh mình đang ở Nhật Bản cùng các VĐV CLB Okayama khiến nhiều người bất ngờ.