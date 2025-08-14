Sâu thẳm ánh mắt cha

Có những khoảnh khắc không cần cất lời, nhưng ánh mắt lại có sức mạnh chạm đến sâu thẳm trái tim ta. Tôi biết ơn những lần dại khờ ngày nhỏ đã cho tôi được nhìn vào ánh mắt ấy của cha, để tháng ngày về sau, tôi không có điều gì hối tiếc.

Suốt những năm tháng đã qua, không biết bao nhiêu lần tôi chạm phải ánh mắt cha, mỗi lần mang một ý nghĩa khác nhau. Trong ký ức của tôi, cha là người nghiêm nghị, ít nói, hiếm khi thể hiện cảm xúc.

Cha và con gái - Ảnh do tác giả cung cấp

Còn nhớ lúc tôi học cấp I, cuối tuần cha đón tôi đi học về, ghé vào quán ốc nhỏ. Lần đó tôi lỡ tay làm đổ chén nước chấm, giật thót nhìn cha. Cha không nói gì, chỉ cặp chân mày nhíu lại. Rồi cha lấy giấy lau tay cho tôi, sau đó lau bàn thật sạch. Sau bấy nhiêu thao tác, cha vẫn không nói một lời, chỉ có sự nghiêm nghị ánh lên trong đôi mắt như muốn nhắc tôi rằng làm việc gì cũng phải chú tâm, cẩn thận, chu đáo.

Lên cấp II, mắt tôi yếu đi nhiều, không nhìn thấy rõ chữ trên bảng. Mẹ bảo tôi đợi cha làm xong đơn hàng này rồi sẽ chở tôi đi khám. Hôm đó, cha canh giờ ra chơi ở trường để đến đón tôi đi khám mắt nhưng không gặp.

Sau buổi trốn học rong chơi, tôi về nhà đúng giờ như vừa tan học. Lúc tôi bước chân vào nhà, không khí ngột ngạt bao trùm. Mẹ kêu tôi rửa tay chân rồi ngồi xuống băng đá để cha hỏi chuyện. Tôi rối bời, sợ hãi cúi đầu ngồi đối diện cha, chờ đợi cơn thịnh nộ giáng xuống. Vậy nhưng sự im lặng vẫn bao trùm như nhiều lần trước đó. Tôi ngước lên nhìn, chạm phải ánh mắt cha. Ánh mắt đượm buồn dưới đôi chân mày nhíu lại chất chứa biết bao nỗi niềm khiến tôi day dứt mãi. Ánh mắt ấy lại cho tôi một bài học rất đắt giá.

10 năm sau, tôi tốt nghiệp đại học, cha đi hơn 30km đến trường để chúc mừng con gái. Cha mặc quần tây, áo đóng thùng, tóc chải gọn gàng, miệng luôn cười. Trên tay cha cầm bó hoa hướng dương tươi thắm để trao cho cô tân cử nhân. Những lúc không cười, ánh mắt cha vẫn lấp lánh niềm vui, dường như trong lòng cha rộn rã lắm.

9 năm sau nữa, mắt cha đã thêm nhiều nếp nhăn. Vào ngày cưới của con gái, trong đôi mắt sâu màu nâu sáng của cha có chút xúc động, có chút lấp lánh, có chút rạng rỡ đầy ắp niềm vui. Cha vẫn không nói lời nào, mọi cảm xúc như dồn nơi khóe mắt. Sâu trong ánh mắt cha không lấp lánh niềm vui mà sâu thẳm một nỗi niềm như muốn gửi gắm cả cuộc đời thương con vào cái nhìn ấy.

Đến khi ngồi gõ lại những dòng này, tôi thấy lòng mình thực sự an vui vì sau chừng đó năm, tôi đã làm được điều tôi đau đáu. Tôi đã không để bản thân sai phạm khiến ánh mắt cha phải mênh mang thêm lần nào nữa.

Tôi có thể không giỏi giang, không thể cho cha tất cả những điều cha mong mỏi, nhưng tôi đã cố gắng hết sức để giữ ánh mắt cha luôn vui vẻ, bình an, hạnh phúc.