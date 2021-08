Sau tất cả, còn ai nhớ đến những concept tuyệt vời mà T-ara từng thể hiện?

Liền sau đó là chuỗi ngày T-ara trở thành "cỗ máy tạo hit" của K-pop. Chẳng ai có thể đoán trước được lần này nhóm sẽ trở lại với concept nào.

Khác với một T-ara dễ thương trong "Lie" và "Like The First Time", T-ara phát hành ca khúc "I Go Crazy Because Of You" với hình tượng những nữ sinh lạnh lùng và quyến rũ.

Hiếm có nhóm nào lại thể hiện được sự quyến rũ có phần hơi "dị" như T-ara

Sau đó không lâu, T-ara cho ra lò một concept cực độc đáo mà đến nay vẫn chưa có nhóm idol nào dám "xài lại". Các cô gái T-ara hóa thân thành những nàng thổ dân vừa tinh nghịch lại dễ thương trong MV "Ya Ya Ya". Nội dung MV khá thú vị kể về một chàng phi công gặp tai nạn và rơi xuống đảo hoang. Tại đây, anh chàng đã gặp gỡ những nàng thổ dân đáng yêu này.

Concept thổ dân độc nhất vô nhị của T-ara chưa có nhóm hậu bối nào dám thử sức

Dù chất nhạc của "Ya Ya Ya" khá khó ngấm nhưng ca khúc "Why Are You Being Like This" đi kèm lại nhận được nhiều lời khen ngợi.