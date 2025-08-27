Sau SpaceX, đến lượt Amazon muốn cung cấp dịch vụ vệ tinh tầm thấp tại Việt Nam

Amazon đã nộp hồ sơ tham gia thí điểm dịch vụ viễn thông vệ tinh tầm thấp (LEO) nhằm phục vụ đến 600.000 thuê bao tại Việt Nam. Ảnh: Amazon

Thông tin từ Bộ KH&CN cho hay, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đức Long vừa có buổi làm việc với đoàn công tác Tập đoàn Amazon do ông Gonzalo de Dios, Giám đốc Cấp phép toàn cầu và Quan hệ pháp lý quốc tế Dự án Kuiper dẫn đầu.

Hai bên đã trao đổi về dự án Kuiper - sáng kiến cung cấp dịch vụ Internet băng rộng từ vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO), góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và kết nối số tại Việt Nam.

Phía Amazon cho biết, Việt Nam có vị thế đặc biệt trong chiến lược phát triển của tập đoàn. Dự án Kuiper là sáng kiến chiến lược của tập đoàn này nhằm xây dựng hệ thống hơn 3.200 vệ tinh LEO, cung cấp Internet tốc độ cao (lên đến 400 Mbps cho cá nhân, 1 Gbps cho doanh nghiệp), độ trễ thấp, tập trung vào các khu vực chưa được phục vụ hoặc phục vụ kém như vùng sâu, vùng xa, hải đảo.