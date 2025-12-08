Sau Sơn Tùng M-TP đến lượt ca sĩ Jack vướng ồn ào liên quan cưỡng chế thuế

Gia Bảo| 12/08/2025 07:29

Thuế cơ sở 1 TPHCM ban hành quyết định cưỡng chế thuế đối với Công ty TNHH J97 Entertainment của ca sĩ Jack.

Quyết định cưỡng chế thuế đối với Công ty TNHH J97 Entertainment (sau đây gọi tắt là J97 Entertainment - PV) với số tiền gần 893 triệu đồng gồm trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của doanh nghiệp này đồng thời cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 27/6 - 26/7. Thời gian thực hiện cưỡng chế là ngày 30/11.

casijack.jpg
Ca sĩ Jack.

Trao đổi với VietNamNet, đại diện J97 Entertainment cho biết: "Hiện tại, bảng số liệu đang lan truyền trên mạng xã hội là thông tin cũ, chưa được cập nhật đúng với thực tế. Chúng tôi vẫn đang thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo hướng dẫn của Cục Thuế TPHCM".

Công ty TNHH J97 Entertainment được thành lập năm 2020, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí. Giám đốc, người đại diện theo pháp luật là mẹ ca sĩ Jack - bà Trần Thị Cẩm Loan.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/sau-son-tung-m-tp-den-luot-ca-si-jack-vuong-on-ao-lien-quan-cuong-che-thue-2431010.html
